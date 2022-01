Chris Hemsworth, le héros Thor dans les films Marvel aperçu à Hossegor

Depuis ce lundi 17 janvier, Élisa est sur son nuage. La jeune femme de bientôt 18 ans à rencontrée Chris Hemsworth dans un restaurant d'Hossegor. Elle a profité de l'occasion pour faire une photo avec celui qui est le visage de Thor dans les blockbusters Marvel.

"C'était insupportable, elle faisait que le regarder. Du coup, j'ai dit "soit tu vas sur place, soit tu arrêtes"

Ce lundi soir, Élisa se rend au restaurant la Tetrade coté lac à Hossegor avec sa famille. Dans l'établissement, la jeune femme remarque immédiatement le grand blond installé à une table. _"Je me suis dit "ce n'est pas possible, c'est lui, il lui ressemble totalement"", raconte la fan de l'acteur. Mais que viendrait faire l'acteur australien dans ce restaurant du sud de la France ? D'autant plus que ni la maman d'Elisa, ni la serveuse ne reconnaissent. Un doute qui complique le repas familial. "C'était insupportable, elle faisait que le regarder. Du coup, j'ai dit "soit tu vas sur place, soit tu arrêtes"_, raconte la maman de la jeune femme.

C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans

Après quelques minutes, la salariée de l'établissement revient avec une information capitale pour Élisa : l'homme qu'elle observe depuis quelques minutes est australien. "Mon cœur s'est mis à battre très vite ! Je regarde des Marvel depuis toute petite. C'est mon idole. C'est une chance incroyable !". La jeune femme a pris son courage à deux mains avant de s'approcher de la table de l'acteur. Très gentiment, celui-ci a confirmé son identité, avant d'accepter de faire une photo avec la Landaise. "C'est son anniversaire le 23. Elle va avoir 18 ans. Elle n'arrête pas de me dire que c'est son cadeau d'anniversaire à l'avance... Et surtout, le plus beau jour de sa vie", plaisante Stéphanie la maman.

Depuis, l'acteur a multiplié les posts sur les réseaux sociaux qui prouvent sa présence dans le sud-ouest de la France.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix