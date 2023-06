Christian Estrosi et Henry-Jean Servat : le divorce

Rien ne va plus entre Christian Estrosi et Henry-Jean Servat. Le maire de Nice n'aurait pas apprécié les critiques de son élu sur la politique culturelle de la ville de Nice. Henry-Jean Servat a en effet estimé que les statuts d'animaux faites par Richard Orlinski et exposées aux quatre coins de la ville de Nice ne sont pas esthétiques. Suite à cette prise de position, le maire de Nice a retiré à Henry-Jean Servat ses délégations d'élu en charge du bien-être animal et du cinéma.

Henry-Jean Servat "se venge" sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Henry-Jean Servat estime qu'il a été "viré comme un laquais". Le célèbre journaliste, passionné de cinéma et des animaux ajoute qu'il est viré pour insolence, irrespect et franc-parler. Il ose même le parallèle avec la Corée du Nord. Henry-Jean Servat n'a plus ses délégations mais il est toujours conseiller municipal sauf s'il décide de démissionner. Pour l'instant l'élu ne sait pas encore s'il va quitter la mairie de Nice.

Sur internet, les réactions de soutien à Henry-Jean Servat sont nombreuses à commencer par celle du député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti.