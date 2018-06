Christophe Géant et son ânesse Oseille sont partis le 15 avril de la Citadelle de Belfort. En un mois, ils ont parcouru 1103 km, pour arriver au Croisic et voir la mer. Un projet longtemps imaginé Christophe, aujourd'hui réalisé.

Les pieds et les sabots dans l'eau, ils sont enfin arrivés ! Après un mois de randonnée, 1200 km sur les routes et les campagnes de France, Christophe Géant et son ânesse Oseille sont arrivé au Croisic (Loire-Atlantique) mercredi 13 juin. Retour en images sur un périple qui aura duré un peu moins d'un mois.

Le 15 avril, c'est le grand départ, Christophe et son âne ont plus de mille kilomètres à pied devant eux. Direction Besançon pour commencer.

Christophe et Oseille avant le grand départ - Christophe Géant

Christophe a choisi de bivouaquer le plus souvent possible. Surtout pour laisser à Oseille - qui porte tout de même 50 kg sur le dos - du temps libre à profiter de l'herbe fraîche.

Oseille reprend des forces après une longue journée au bord des routes du Doubs. - Christophe Géant

Mais parfois il n'y avait pas d'autres solutions que de compter sur l'accueil des gens croisés sur le chemin. Christophe et Oseille s'égarent à Saint-Pierre-de-Varennes (Saône-et-Loire) : "Un couple de gens formidable nous a recueillis, je m'étais égaré, avoue Christophe. Ils nous ont sauvés ce soir là, on était exténués. On a passé une très belle soirée."

Il y a eu aussi des moments compliqués, des fausses routes lors du voyage - Christophe Géant

Mercredi 13 juin, Christophe et Oseille arrivent enfin : "Le Croisic, c'est magnifique. La vrai côte sauvage, ce que je cherchais. Je n'avais pas vu l'océan Atlantique depuis de nombreuses années. Mais surtout, je trouvais très amusant d'emmener un âne, né dans le Jura, qui n'a jamais vu autre chose que la Franche-Comté, mettre les sabots dans le sable."

Après plus de 1000 km à pied et à sabot, Christophe et Oseille arrivent à destination. - Christophe Géant

Oseille va enfin pouvoir se rouler dans le sable. - Christophe Géant

Prochaine étape : Noirmoutier-en-l'Île avant de prendre le chemin du retour en voiture. Christophe et Oseille ont déjà prévu de remettre ça. Prochain défi, le canal de Nantes à Brest au printemps prochain.

Encore quelques kilomètres à parcourir pour Oseille, avant un repos bien mérité - Christophe Géant

"Elle est heureuse de me suivre je crois." - Christophe Géant

Vous pouvez continuer à suivre leur aventure et revoir leur parcours sur le blog "Oseille à la mer" ou sur la page Facebook "On part quand Oseille ?".