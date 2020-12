VIDÉO - Pelote basque : record du monde battu avec une balle chronométrée à 313 km/h, plus rapide qu'une moto

La pelote basque, plus rapide qu'une moto lancée à pleine vitesse ! C'est ce qu'a prouvé le puntiste 11 fois champion du monde Iñaki Osa Goikoetxea "Goiko", au cours d'un défi organisé le 20 octobre dernier sur le circuit automobile d'Aragon. Le pilotari biscayen a propulsé une pelote à 313km/h, soit 8km/h plus rapide que le précédent record. La marque de boissons énergisantes Redbull avait soigneusement organisé ce défi en confrontant le joueur de pelote au champion du monde de moto en circuit, Dani Pedrosa. Iñaki "Goiko" a tout de même du se préparer "durant toute l'année 2020" affirme l'organisateur du défi, et s'y reprendre à plusieurs fois avant d'atteindre le record.

Le sport le plus rapide

Le précédent record enregistré par le Guiness des records, avaient été réalisé sur le fronton de Dania Beach en Floride, aux Etats-Unis, le 24 novembre 2017. Ibon Aldazabal avait alors atteint les 305,77 km/h. La cesta punta est le plus spectaculaire des jeux de pelote basque, il est aussi considéré comme le jeu de balle le plus rapide au monde. Au début du XX° siècle il s'est répandu dans le monde entier, des frontons ont été construits en Amérique du Nord et du Sud, jusqu'en italie et à Shangaï, avant de péricliter dans l'après-guerre. Le documentaire Jai-Alai Blues sorti en 2016, retrace cette épopée.