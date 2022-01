Chute impressionnante à la Coupe du monde de ski acrobatique à Font-Romeu

C'est une scène impressionnante qui a eu lieu ce dimanche, en fin de matinée, à Font-Romeu, lors de la Coupe du monde de ski acrobatique : le jeune skieur américain Cody Laplante a perdu ses deux skis lors d'un saut.

Une chute qui a fait peur a plus d'un spectateur. Pierre Dechonne, l'un des organisateurs du championnat, a été témoin de la scène alors qu'il était sur un télésiège "Je me suis dit, on part vers la catastrophe". Heureusement, l'athlète a réussi à rattraper sa chute et ne s'est pas blessé, "ce sont les risques de ce sport", ajoute l'organisateur.

Cody Laplante qui n'a pas repris la compétition après cette chute, et qui a fini 14è du classement.