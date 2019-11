Cidre, ciré jaune et maillot de foot : Biglo et Oli célèbrent Brest et Rennes dans leur nouveau clip

Les deux rappeurs toulousains ont dévoilé un nouveau clip, jeudi 14 novembre 2019, où ils écument les villes dans lesquelles ils sont passés en concert. Parmi les quelques villes choisies, Bigflo et Oli s'arrêtent à Brest, et évoquent aussi Rennes.