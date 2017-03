Cigarette électronique : un e-liquide saveur rillettes !

Une cigarette électronique goût rillette ! C'est ce pari fou que s'est lancé un commerçant du centre ville du Mans. Avec l'aide d'une société de fabrication de liquides à vapoter, et l'expertise d'un charcutier de Conneré, Sylvain a conçu un e-liquide à la saveur de la spécialité sarthoise.

On connaissait plutôt les goûts pomme, fraise ou tout simplement tabac. Avec l'aide d'une société de fabrication de liquides à vapoter, et l'expertise d'un charcutier de Conneré, ce commerçant manceau a réussi à réinventer le goût de la spécialité sarthoise. Résultat : un e-liquide 100 % biologique parfumé à l'aide d'arômes alimentaires. "C'est sans porc et sans reproche" précise Sylvain, malicieux.

"Il n'y a rien qui existe en salé"

Pour lui, il s'agit de répondre à un réel besoin du consommateur : "Il n'y a rien qui existe en salé, moi je connais plein de gens qui ne sont pas trop sucre, pas trop bonbons. Je pense que ces gens-là seront content d'avoir une cigarette qui sent un peu le cochon". Et il compte également sur l'amour du terroir des sarthois : "On est quand même dans le pays des rillettes, si on peut pas vapoter des rillettes ici, je ne sais pas où on va le faire".

"A l'apéritif, ça peut faire une variante assez sympa"

Les premiers consommateurs semblent surpris par cette initiative. Géraldine trouve le mélange surprenant, "mais je ne crois pas que j'en fumerai tous les jours". D'autres à l'image de Lucien sont conquis dès les premières bouffées : "C'est vraiment bon. Et puis le samedi soir à l'apéritif, ça peut faire une variante assez sympa". Sylvain tend sa vapoteuse à Chloé, qui le refuse poliment : "Je suis non-fumeuse et végétarienne, alors non merci". Pas de chance cette fois-là.

Une initiative originale qui a vu le jour grâce à une campagne de financement participatif réussie sur internet. Sylvain tient d'ailleurs à remercier les donateurs et en cas de succès, il a déjà prévu la suite : "En ce moment je travaille sur une saveur saucisson, et une saveur pâté aux truffes mais celle-là va envoyer".