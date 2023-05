Cinq collègues à Antibes gagnent au Loto et se partagent plus de 2 millions d'euros

"L'union fait la force" : le slogan de ces cinq collègues de travail d'Antibes, habituées à jouer ensemble au Loto depuis 2020, a porté ses fruits. Elles ont vu juste en remplissant leur grille ce lundi 20 mars 2023, 7 millions d'euros étaient mis en jeu. Elles ont remporté le jackpot, qu'elles se sont partagé : 446.000 euros chacune.

Les numéros gagnants suivants ont été tirés au sort : 7 10 19 26 38 et le numéro Chance 8. Trois grilles en France correspondaient : à Antibes (Alpes-Maritimes), La Valette du Var (Var), et Mions (Rhône). Pour chacun des propriétaires de ces grilles, un gain de 2,3 millions d’euros a été enregistré... Et parmi eux, nos cinq collègues !

Plaisir non partagé... N'est plaisir qu'à moitié !

Parmi les millions de grilles validées en ligne sur FDJ.fr, comme dans les 30.000 points de vente FDJ, elles ont donc eu une très bonne surprise. Au lendemain du tirage, la responsable de ce petit collectif a couru au travail pour informer deux de ses collègues. Une quatrième était en congé, elle les a rejointes tout de suite pour fêter ça. "Nous avons dû attendre le lendemain pour l'annoncer à notre dernière collègue. On s'est toutes enfermées dans un bureau et nous lui avons annoncé la nouvelle incroyable", témoigne l'une d'elle, auprès du site Tirage Gagnant .

Elles ont partagé la somme : 466.000 euros chacune. Et elles ne comptent pas arrêter de jouer après avoir gagné le jackpot, mais bien continuer à tenter leur chance !

Première grille Loto gagnante dans les Alpes-Maritimes en 2023

C'est la première grille Loto gagnante dans le département cette année. Pour autant, malgré un gain conséquent de 2,3 millions d’euros, ces collègues ne sont pas les plus chanceuses du département.

Le record de gains FDJ a été enregistré à La Trinité en 2012 auprès d’un joueur devenu plus riche de 170 millions d’euros à l’Euromillions. Plus récemment, en 2019, une grille validée à Menton a permis à son propriétaire de remporter 9 millions d’euros au Loto.