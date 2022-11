Cinq mamies de Marseille ont testé le vol libre indoor et ça décoiffe !

Ce concours MDRS veut donner une image plus positive, plus souriante, des ehpad. Le concours national des maisons de retraite pas comme les autres a lieu pour la cinquième année. "Humour gaité", "défi", "émotion", etc... plusieurs catégories mettent en valeur les pensionnaires et leurs accompagnants. Deux établissements y participent dans les Bouches-du-Rhône : la résidence des Amandiers à Marignane et la Joliette à Marseille .

On connaît ses classiques. - Résidence La Joliette

Une grande parenthèse

Le 16 août dernier, nos flying mémés ont testé le simulateur de chute libre au Ifly de Bouc-Bel-Air. Parmi les 81 résidents de l'établissement situé dans le 2e arrondissement de Marseille, cinq femmes (et deux suppléantes en cas de forfaits) ont relevé le défi. "Parce que les femmes sont plus courageuses !" taquine la pêchue infirmière coordinatrice Dominique Guidicelli. De 62 à 91 ans ! Deux fois une minute en l'air !

Poussées par des vents de 280 km/h, dans un tunnel de 4 mètres de haut. "Un renouveau" "une légèreté" "je le referai"... on ne résumera jamais mieux que Laetitia, 74 ans : "Je me suis éclatée, c'est magnifique, c'est comme un orgasme !" L'infirmière le dit avec d'autres mots : "Comme un oiseau. Une sensation de liberté. Oublier quelques minutes les journées qui se ressemblent beaucoup. Il s'agit d'une grosse parenthèse. Une seule a eu peur, mais la peur fait partie de la vie".

Madame la directrice avec la mascotte âgée de 91 ans © Radio France - Christophe Van Veen

Une partie de la dream team avec Chantal et Dominique © Radio France - Christophe Van Veen

Pour être au top, il a fallu se préparer avec Chantal. - Résidence La Joliette