Cinq Mayennaises de 65 ans et plus seront sur scène pour faire des acrobaties dans un spectacle à Laval

C'est un spectacle à voir à tout prix. Le "Projet Grand-mère", rassemble des femmes de plus de 65 ans, totalement amateures dans le domaine du spectacle et qui font des acrobaties avec un acrobate professionnel. Ce spectacle étonnant sera joué ce mercredi au Théâtre de Laval à l'occasion du Chaînon Manquant. Cinq mamies ont été sélectionnées pour faire partie de ce spectacle, dont Christine, une Mayennaise de 65 ans et très motivée par l'expérience. On a suivi les répétitions avec elle et son partenaire André.

"C'est une belle expérience"

Quand on arrive, Christine est en l'air, elle fait l'avion sur les pieds d'André, l'acrobate professionnel. Cette mayennaise n'aurait jamais pensé faire ça un jour. "Il m'a fait réaliser un vieux rêve", commence-t-elle, "tout à l'heure, il m'a fait monter sur le dossier d'une chaise, je n'avais jamais fait ça non plus, j'aime bien, c'est une belle aventure parce qu'il y a toujours des surprises". Alors quand elle a vu l'annonce sur internet, elle a foncé. "J'ai eu une réponse, on a été convoqué pour une audition, en quelque sorte, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé", sourit Christine.

"On ne cherche pas des super mamies"

En plus des portées, elle doit dire quelques phrases très personnelles devant un micro, alors il y aura forcément des moments de doute sur scène. "Comme on doit parler de soi à la première personne, inévitablement, il y a de l'émotion qui remonte, donc ce n'est pas toujours facile à gérer", souffle cette ancienne kiné. Sur les dix grands-mères qui se sont présentées, cinq ont été prises. Mais s'il était possible de toutes les prendre, André le ferait sans hésiter. "Pour nous, toutes ont des choses à dire, des choses à vivre avec moi, avec Cathy, à partager tous ensemble", décrit l'acrobate.

"On ne cherche pas des super mamies qui vont faire des choses exceptionnelles", ajoute Cathy Blisson, de la compagnie Un loup pour l'Homme et chargée de la conception du spectacle, "l'idée, c'est de prendre le cirque comme une possibilité d'aller juste un peu au-delà des limites de notre corps".

Cathy (à gauche), André (à droite) et Odette (au premier plan), à la fin des répétitions. © Radio France - Alexandre Frémont

"Je ne sais pas pourquoi on m'a choisi"

Parmi les cinq candidates retenues, il y a aussi la doyenne, Odette, 79 ans. Après un accident vasculaire en 2010, elle est en fauteuil roulant, mais elle fera aussi des portées. "J'ai posé plein de questions et je n'ai pas tout compris d'ailleurs", raconte Odette, "je ne sais pas pourquoi on m'a choisi". Cette Lavalloise compte bien s'appuyer sur les conseils d'André, qui va la porter, "je compte beaucoup sur les gros bras d'André, je ne suis pas toujours assurée, mais s'il me donne confiance, je pense que ça devrait bien se passer".

Odette, 79 ans, sera la doyenne du spectacle Projet Grand-mère ce mercredi soir au Théâtre de Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

"Quand on m'a parlé d'équilibre, j'ai tout de suite dit que ce n'était pas un truc pour moi", sourit Odette, "ça crée quand même quelques petites tensions". Finalement, elle a hâte que ce soit fini, "de voir ce que les autres ont pensé parce que c'est ça qui est important".

Grâce à cette expérience, Odette a même eu une idée pour la ville de Laval, qui serait en bonne voie dit-elle. Le spectacle sera joué ce mercredi à 18 h au Théâtre de Laval.