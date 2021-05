Claire : "Je suis sirène professionnelle"

Envie de changer de métier ? Claire est sirène professionnelle et elle nous dit tout de son activité.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec nous fait découvrir un métier insolite. Claire est sirène professionnelle. Elle nous explique comment se lancer dans cet incroyable job.

Qui est la première sirène ?

La profession de sirène est née aux États-Unis au tout début des années 2000. Anna était mannequin mais jugée trop petite de taille. Très à l'aise dans l'eau, elle se met en scène dans la peau d'une sirène, dans un premier temps pour donner de la visibilité à ses publications sur les réseaux sociaux. Elle milite en effet pour la protection des animaux marins.

Son personnage de sirène connaît un vif succès. Anna vient de lancer une mode qui sera reprise par d'autres performeuses à travers le monde.

Comment devenir sirène ?

Cela n'étonnera personne, il n'existe pas encore de formation professionnelle pour devenir sirène. En plus d'une certaine aisance dans l'eau, cette profession demande aussi des compétences techniques. Il faut savoir bricoler et inventer.

J'ai commencé par fabriquer mes propres costumes

Quand elle se lance, il y a maintenant 10 ans, Claire est une pionnière en France. Elle doit fabriquer ses propres costumes et améliore ses créations au fil du temps. "J'ai déjà fait une vingtaine de costumes" confie-t-elle au micro de Sidonie Bonnec. Elle présente d'ailleurs son travail sur sa chaîne Youtube.

La création d'un costume passe par des étapes de moulage, de modelage et de couture. Les costumes sont réalisés en silicone et pèsent entre 10 et 15 kilos, palme comprise.