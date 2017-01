Classement des prénoms : Nolan et Jade en tête dans la Loire

Comme à chaque début d'année, l'INSSE vient de publier les statistiques des prénoms les plus répandus en 2015. Nolan et Jade sont en tête dans la Loire.

Ce classement se base sur les fichiers des naissances en 2015 et pas en 2016 comme l'indiquent de très nombreuses sources. Au niveau national, c'est le prénom Louise qui a été le plus donné, Gabriel chez les garçons.

Dans la Loire, chez les filles, c'est le prénom Jade qui arrive en tête avec 65 naissances en 2015, 63 pour Emma numéro et 54 pour Louise en 3ème position. Chez les garçons, c'est le prénom Nolan qui a été le plus donné avec 68 bébés, devant Léo et Jules à égalité à 61 naissances, et Gabriel (59).