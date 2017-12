L'année 2017 se termine, nous avons examiné les listes d'état-civil à Pau et Oloron. Les prénoms qui arrivent en tête du classement : Mila pour les filles, suivi par Zoé. Pour les garçons : Liam et Gabriel.

La mode est toujours aux prénoms courts en Béarn, et certains prénoms anciens reviennent aussi en force. La ville de Pau a enregistré à ce jour 3143 naissances, dont 23 Mila, 19 Zoé et 18 Lola, Juliette et Alice. Chez les garçons, il y a eu 24 Liam et Gabriel, 22 Paul, Maël et Hugo et 21 petits Lucas.

Quasiment autant de prénoms que de naissances à Oloron

À Oloron, le registre de l'état-civil se referme avec 185 naissances enregistrées, dont 141 bébés nés dans une autre commune mais inscrits à Oloron. Depuis la fermeture de la maternité, fin décembre, les petits béarnais naissent à Pau ou à Saint-Palais.

Pour cette dernière année, "on a quasiment autant de prénoms que de naissance" explique l'état-civil. Quelques prénoms ont tout de même été donné trois fois : Rose, Maël, Emy, Elsa et Baptiste. Parmi ceux choisis deux fois cette année : Valentin, Titouan, Timeo, Maxime, Nathan, Mya, Milo, Mila, Esteban, Eliott, Jon, Jeanne, Eva, Nathan, Margot, Mahé ou encore Lena.

Les originaux : Hypathie, Lilwenn, Neptune et Lovely

Comme chaque année, certains parents se distinguent dans leur choix de prénom. Il y ceux qu'on ne connaissait pas : Lilwenn, Ellyon, Hypathie, Savannah, Myliana et une petite Aïnis. D'autres ont choisi l'originalité dans l'écriture, comme les parents de Sélyne, Lyna et ceux de Luma, à ne pas confondre avec Luna, prénom très populaire depuis quelques années. À Pau, Neptune et Lovely ont été inscrites à l'état-civil, qui n'a refusé aucun prénom cette année. À noter aussi, les prénoms qui semblent tout droit sorti de la saga Star Wars : Léya, sans doute inspiré de la princesse Leia, et Nabou, comme la planète Naboo.

La liste des prénoms féminins les plus donnés à Pau

Mila 23 (le chiffre indiqué à côté du prénom indique le nombre de fois où il a été donné cette année) Zoé 19 Lola, Juliette, Alice 18 Louise, Léa, Inés, Charlotte 17 Anna 16 Chloé 15 Rose, Léna, Jeanne 14 Julia, Candice, Camille, Ambre 13 Lilou, Elena 12 Nina 11 Romane, Lou, Lina, Léana, Elsa 10 Roxane, Margaux, Eva, Agathe 9

La liste des prénoms masculins les plus donnés à Pau