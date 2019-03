Pour retrouver la mémoire un habitant de Fresnes sur Escaut prend en photo ses concitoyens

En 4 ans et demi, Claude Mascret a immortalisé les sourires de plus de 5000 habitants sur les 7500 que compte la commune

Fresnes-sur-Escaut, France

Ancien pilote de convois exceptionnels, Claude Mascret a perdu la mémoire il y a 4 ans et demi après des années d' intense fatigue liée à son métier. Après son hospitalisation, quand il croisait les gens dans sa ville natale, impossible pour lui de remettre un nom ou un prénom, alors il a renoué avec sa passion de jeunesse la photo.

Le responsable local du parti communiste a commencé à photographier toutes les personnes qu'il rencontrait dans la rue, et en rentrant le soir, il demandait à sa famille de les identifier. La nécessité est vite devenue une drogue dit-il, et depuis Claude ne sort plus sans son appareil, dans son ordinateur il a déjà compilé entre 5 à 6000 bobines des 7500 habitants de la commune.

Tout le monde se prête au jeu, ils sont très heureux ! j'ai même des fans comme Dorinda que je pourrais prendre en photo toute la journée

Grâce à la photo, Claude va beaucoup mieux

Des photos qu'il publie ensuite sur sa page facebook ou sur celle des habitants qui ont pris la pose. En général tout le monde est content excepté quelques messieurs, épinglés aux côtés de leur maitresse et qui lui ont demandé de retirer les photos explique t'il amusé.

Même s'il a encore de temps en temps des petits trous de mémoire, ça l'a vraiment aidé à se resituer dans l'espace et dans le temps, à redécouvrir sa ville aussi en sillonnant toutes les rues et les évènements locaux.

Et puis ça lui fait aussi du bien au moral de faire plaisir aux habitants, car dans son viseur il arrive à capter le sourire d'habitants qui d'habitude sont repliés sur eux même et qui se sentent valorisés avec ces clichés

C'est une reconnaissance sociale pour eux, on renoue le lien social, amical et parfois fraternel, ça fait du bien !

Claude, alias Monsieur le photographe reçoit même des commandes

Aujourd'hui certains l'appellent même Monsieur le photographe, et lui demandent des photos de famille, le contactent aussi pour retrouver des clichés de proches disparus.

Il reçoit même des commandes de militants FN ou de droite, mais pas question pour lui de refuser pour des raisons politiques, l'important pour lui c'est d'immortaliser les moments de bonheur de la population, et il ne se limite pas à Fresnes, vous pouvez par exemple le croiser son appareil en bandoulière au festival des belles bretelles à Hergnies en mai.