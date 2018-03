Claude Bailly avait 11 ans à la mort de son idole. Ce 11 mars 1978, le Lorrain apprend la nouvelle dans la cour de son collège. "J'ai pleuré, reconnait cet habitant de Champigneulles, mais _quand j'ai vu que j'avais sa voix_, je me suis dit que c'était une façon de lui rendre hommage".

Depuis 2012, le secrétaire de mairie, qui se considère comme le sosie vocal de l'artiste, consacre donc une partie de ses week-ends à Claude François. Il sillonne les restaurants et les salles des fêtes de la région pour reprendre ses tubes. "Dès que j'entonne ses chansons, la voix vient toute seule, explique t-il, je ne me force même pas, donc je me dis que c'est un don."

Claude Bailly se consacre aussi à des œuvres caritatives. En 2014 par exemple, il a composé une chanson pour un jeune Normand atteint de leucémie. Grâce aux fonds récoltés, il a pu lui offrir un vélo de course. "Je veux que cette voix apporte quelque chose, raconte le chanteur. Je pense que Claude François serait fier de savoir que, grâce à sa voix, 40 ans après, on peut encore apporter du bonheur à beaucoup de personnes."