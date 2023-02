VIDÉO - Claudine et ses animaux ont retrouvé une maison dans le Tarn grâce à la solidarité

Claudine, ancienne cadre de La Poste, a toujours aimé les animaux. Et c'est un peu par hasard qu'elle commence la médiation animale avec sa propre grand-mère atteinte d’Alzheimer. Elle a passé des diplômes de médiation et d'éducation canine, mais continue d'intervenir bénévolement dans les Ehpad, les écoles et les hôpitaux. Mais le bail de la maison qu'elle louait à Garrigues arrive à son terme fin mai. Elle ne trouvait nulle part où aller avec tous ses animaux : moutons, oies, poules, coqs, lapins, chiens et chats. Aucun logement n'était assez grand et suffisamment loin des habitations pour éviter les nuisances.

Un logement contre des services

Et puis, l’appel de France Bleu Occitanie a été entendu. Alors la Tarnaise n’en revient toujours pas d'avoir trouvé un pied à terre à Puylaurens : " Oh, je suis soulagée, vous ne pouvez-pas vous imaginer. Il y a une dame m'a appelé de la mairie de Garrigues pour me dire d’absolument contacter quelqu'un. On m'a offert un contrat de service avec hébergement de tous les animaux. Un contrat de service, c'est à dire en échange des services, à condition que j’entretienne les alentours de la ferme, je suis logée gratuitement. J'ai juste à payer mon électricité et mon eau."

"La solidarité, ça marche avec France Bleu Occitanie"

La proposition vient d’une propriétaire de Tours. Le logement sera disponible quelques longs mois ce qui permet à Claudine d’enfin se projeter et de penser à l’avenir. " Jamais je n'aurais cru trouver ça aussi près en plus, parce que ça me rapproche de mes enfants et c'est encore plus parfait. Il me reste plus qu'à faire les cartons maintenant et expliquer aux animaux qu'on va avoir une super nouvelle vie et pas très loin. Et puis on pourra continuer la médiation et le bénévolat. Et ça, c'est ce qui me tenait le plus à cœur encore. La solidarité, grâce à la radio France d'Occitanie, c'est sûr que ça marche."

Claudine continue également à recevoir des propositions pour des maisons à acheter ou à louer de manière plus pérenne. Des appels au standard de France Bleu Occitanie qui lui sont transférés. Elle prévoit des visites à chaque fois pour les lieux proposés.