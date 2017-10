Clermont-Ferrand : le sapin de Noël de la place de Jaude vient encore de Saint-Ours-les-Roches !

L'épicéa sélectionné et donné gracieusement provient du même domaine forestier que l'an dernier. Il sera abattu le 13 novembre et transporté par convoi exceptionnel, avant de trôner sur la place clermontoise pour les fêtes de fin d'année.

Saint-Ours-les-Roches, nouvel Eldorado pour la municipalité de Clermont-Ferrand dans sa quête de résineux majestueux. Comme l'an dernier, l'épicéa sélectionné provient d'une forêt ursinienne. A vue d’œil, il mesure entre 26 et 28 mètres et pèse entre trois et cinq tonnes. Son âge ne pourra être déterminé qu'à l'issue de son abattage. Mais il remplit d'ores et déjà le cahier des charges formulé par la municipalité de Clermont-Ferrand. Au niveau de ses mensurations donc, mais aussi en terme d'accessibilité pour son abattage et son acheminement. Le conifère est une nouvelle fois originaire de la commune de Saint-Ours-les-Roches. Plus précisément dans le domaine forestier situé sur la section "Beauloup et autres". L'épicéa est même un voisin de son prédécesseur. Les deux arbres étaient distants d'environ 200 mètres à vol d'oiseau.

Au centre, l'épicéa choisi pour la place de Jaude - Franck Bardin - Syndicat Mixte de Gestion Forestière

Convoyage le 14 novembre

Précision d'importance pour ceux qui ne se réjouissent pas qu'on coupe un arbre, celui-ci est situé sur un parking appelé à devenir un dépôt de bois l'année prochaine. Il était donc voué à être abattu. L'opération d'abattage, en elle-même, n'est pas exceptionnelle, mais elle peut s'avérer délicate. Une grue va devoir soulever le mastodonte avant de le poser sur un camion semi-remorque. Et on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est ce qu'a récemment vécu la municipalité de Strasbourg. Le conifère sélectionné dans une forêt des Vosges s'est littéralement cassé en deux au moment de l'abattage. L'arbre peut s'avérer creux, comme le confirme Franck Bardin, le président du Syndicat Mixte de Gestion Forestière. "c'est rare mais ça arrive. Et ça, on ne peut le constater que lors de l'abattage. Ici, ce n'est jamais arrivé, mais on n'est jamais à l'abri. En espérant que ça n'arrive pas cette année..."

Sauf contretemps climatique, l'opération d'abattage se déroulera le lundi 13 novembre. Il sera acheminé par convoi exceptionnel dans la soirée du 14 à destination du centre-ville de Clermont-Ferrand. L'inauguration du Marché de Noël et des illuminations auront lieu le vendredi 24 novembre. Avec en vedette américaine, ou plutôt ursinienne, notre fameux épicéa.