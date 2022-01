Côte-d'Or : un agriculteur broie 800 coquilles d'huîtres pour ses poules

Broyer des coquilles d'huîtres pour donner comme complément alimentaire à ses 230 poules ! Avec le coup de main de deux communes de la com-com Norges et Tilles, à savoir Clénay et Bretigny au Nord de Dijon, Gilles Daurelle exploitant agricole à Clénay a récupéré 800 coquilles d'huîtres.

L'adjoint à l'environnement de Bretigny, à l'origine de cette drôle de collecte réalisée en même temps que celle des sapins, voulait à la base éviter que ces coquilles ne finissent à l'usine d'incinération de Dijon-Métropole. "Parce que les coquilles ça ne brûle pas très bien et puis c'est lourd à transporter en camion". Il a donc pensé dans un premier temps à les récupérer auprès de ces habitants afin de les jeter dans la benne aux gravats de sa déchèterie. C'est là que Gilles Daurelle, s'est manifesté sur le FaceBook d'une des deux mairies. "J'en aurai bien besoin pour mes poules" a t-il expliqué.

Gilles Daurelle exploitant agricole à Clénay a récupéré 800 coquilles d'huîtres © Radio France - Thomas Nougaillon

Aurélien Trioux, adjoint à la mairie de Bretigny © Radio France - Thomas Nougaillon

Fini les soucis de coquilles molles !

"800 coquilles ça représente environ 50 kilos. Je le broie à 0,4 millimètres environ pour les rendre plus assimilable pour mes poules. Cela permet de renforcer la coquille des oeufs, c'est un apport de calcium. Avec cette technique je n'ai plus de soucis de coquilles molles ou d'oeufs sans coquille ce qui arrive parfois".

Grâce à ce super complément alimentaire et ces 50 kilos de coquilles broyées, l'agriculteur va pouvoir tenir "au moins la moitié de l'année". Une petite victoire pour Aurélien Trioux, adjoint à la mairie de Bretigny très porté sur l'environnement qui a piloté la collecte. Ces 800 coquilles d'huîtres ouvrent même le champ des possibles en terme de valorisation de ces déchets de Réveillon !

On pourrait aider tous les poulaillers de Bourgogne-Franche-Comté !

Notre reporter a assisté au broyage des coquilles d'huîtres et rencontré Gilles Daurelle et Aurélien Trioux à Clénay en Côte-d'Or Copier

"En faisant un rapide calcul on se rend vite compte que 800 coquilles d'huîtres ça ne fait même pas une coquille par habitant. Cela veut dire que l'an prochain on peut doubler, tripler, quadrupler voire multiplier par 10 cette collecte. Surtout si on la réalise à l'échelle de la communauté de communes. Et j'imagine le volume de déchets que ça représente sur Dijon et de son agglomération... Voilà une ressource qui pourrait être mise à disposition de tous les poulaillers de Bourgogne-Franche-Comté."

