Clermont-Ferrand capitale de la coiffure le temps d'un dimanche

Royat, France

Pour la troisième fois consécutive, l'UNEC 63 a organisé un Workshow de coiffure, afin de promouvoir ce métier, les savoir-faire locaux et régionaux. Et il y en a : la première est riomoise. Lisa Derossis, à force de bataille, est devenue championne du monde de coiffure par équipe en 2018. Elle a obtenu aussi deux médailles d'argent en individuel.

Un show en présence de Lisa Derossis, riomoise et championne du monde

Paolo Do Couto, président de l'UNEC 63, et Lisa Derossis, championne du monde 2018 de coiffure - Marine Guinotte

Paolo do Couto, coiffeur et président de l'UNEC 63 dit d'elle que c'est "une battante". Son amie Audrey, coiffeuse dans l'Allier, la trouve "pétillante, exceptionnelle". "Elle adore son métier, et elle est très motivée. Elle représente bien la région". Son parcours de championne du monde à 28 ans, elle l'a construit pas à pas. "C'est deux heures de travail tous les jours. C'est un rythme de vie" estime la jeune Riomoise Lisa Derossis. Chef d'entreprise à 22 ans dans un salon à Riom, elle a pu s’entraîner avec un membre de l'équipe de France. Deux épreuves de 30 et 20 minutes sur le thème des mariés lui ont permis de conquérir les sommets.

"En dehors je suis quelqu'un de très froussarde. Je n'aimais pas le fait de perdre mes moyens. J'ai pris goût progressivement aux concours" - Lisa Derossis

Ce défi personnel lui a permis de gravir les sommets, et de se retrouver ce dimanche devant près de 400 personnes au Casino de Royat. Son show, qu'elle partage avec deux autres jeunes lauréats s'intitule Circus. "Il y a un petit film, puis des modèles qui défilent. Nous, on a un modèle sur scène et on doit en mettre plein la vue" explique Jason De Ponte, originaire de Montluçon et en contrat de professionnalisation au lycée René Rambaud de Clermont-Ferrand.

Lisa Derossis lors de ces 20 minutes de show - Marine Guinotte

Clermont-Ferrand épicentre de la coiffure

Ce week-end a vu défiler aussi plusieurs grands noms de la coiffure, comme Geoffrey Kvot, JB Mazella ou encore Christophe Gallet. Le sponsor de cet événement privé, les cosmétiques Keune, a même indiqué avoir recruté récemment un commercial spécialement pour l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire. Preuve s'il en est que l'Auvergne est un point névralgique sur la carte des établissement de coiffure en France. Selon l'INSEE, 1845 établissement de coiffure étaient enregistrés en 2018 en Auvergne.