Insolite : deux étudiants courent entre Clermont-Ferrand et Vichy pour l'UNICEF

Loïs et Nicolas (de gauche à droite) devant le pôle universitaire de Vichy, point d'arrivée de la course.

"Un jour en courant, on s'est dit 'pourquoi ne pas se lancer un défi ?'", raconte Loïs, l'un des deux étudiants qui va rallier la capitale auvergnate à Vichy. Loïs et Nicolas sont certes habitués à courir sur les bords de l'Allier, mais "plutôt 25 kilomètres que 60", sourient-ils. La préparation touche à sa fin et l'itinéraire se peaufine donc avant le départ de ce lundi sur la place de Jaude, où les courageux coureurs prendront le temps d'échanger avec les Clermontois entre 8h et 9h.

Une course à suivre en ligne

Si vous ratez le départ matinal, rien ne vous empêche de partir à la rencontre des sportifs plus loin sur leurs parcours ! Vous pouvez suivre en direct le périple des deux étudiants sur leurs pages Instagram (@loispatt et @nicolasprl). Des photos et vidéos y seront régulièrement postées. "On a même une voiture suiveuse pour faire des images au plus près", ajoute Loïs. Les réseaux sociaux sont au centre du projet et offrent une visibilité à la cagnotte en ligne.

Les dons bienvenus

"On n'est pas seulement fous, on court pour l'UNICEF et ça nous tient vraiment à cœur", se réjouit Loïs. À travers ce défi, tout-le-monde est incité à faire un don sur la cagnotte en ligne (accessible ici) afin de financer de "beaux projets pour les enfants dans le monde". Elle restera accessible jusqu'à la fin de la semaine et si aucun objectif de montant n'a été fixé, les deux étudiants espèrent que la générosité sera à la hauteur de leur dépense physique. Comme Loïs "pense qu'il sera bien fatigué à l'arrivée", on peut être optimistes.