Clermont-Ferrand : faites une pause avec une sieste musicale

C'est le rêve de tous : pouvoir lâcher prise et s'autoriser une demi-heure de détente absolue. C'est ce que propose actuellement le festival Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand, avec des siestes sonores. On a assisté à l'une d'entre-elles, au muséum d'histoire naturelle Henri Lecoq.

Clermont-Ferrand, France

Pour faire une pause, il faut déjà gravir les deux étages. Une fois arrivé dans la salle d'exposition qui fait office de salle de sieste, on se retrouve entouré d'insectes et de poissons "empaillés". Au centre, les fameux poufs qui nous permettront de nous installer confortablement. Béatrice, venue avec son amie Agnès, semble pourtant déçue : "Je voulais des transats" rit cette clermontoise d'adoption. Si elle a décidé de venir tester une sieste musicale, c'est pour se détendre. "C'est bien de lâcher prise" estime-t-elle.

Pas de la musique classique

Un représentant du musée ainsi que du festival Musiques Démesurées qui organise ce moment viennent alors présenter cette sieste musicale. "Installez-vous confortablement". On se pose alors la question de savoir quelle musique va être jouée. Mais il ne s'agit pas de Mozart ou de Beethoven, mais de musique composée par une électroacousticienne, Loïse Bulot. Les trois morceaux ont été choisis par une nantaise, Soizic Lebrat. "L'idée, c'est de proposer au public un temps d'écoute dans lequel ils puissent se détendre, et dans ce cadre-là, sortir un peu des sentiers battus." C'est le cas avec ces trois morceaux.

A la sortie, les participants sont plutôt ravis. "Je ne sais pas si on a fait une sieste mais on a passé un bon moment de détente" raconte Agnès, qui a eu un peu de mal à rentrer dans le jeu pour lâcher prise. Il faut dire que certains sons étaient franchement inhabituels. "Il y en a qui m'ont plus agressés que d'autres" estime Béatrice. Boris n'est pas de son avis. "C'était très raffiné. On était vraiment bercé et amené très délicatement à l'endormissement" estime-t-il. Mais se sont-ils endormis ? Soizic Lebrat l'a déjà constaté. "S'endormir, c'est plutôt une bonne chose. Il m'arrive de m'endormir à des concerts, et j'adore" estime l'artiste.

Mickaël Chailloux a fait une sieste musicale au musée Henri Lecoq Copier

D’autres siestes musicales seront organisées dans différents lieux de la ville de Clermont-Ferrand : le vendredi et samedi, à 14 heures, à l’office de tourisme; le mardi 5 novembre à 12h30 à la médiathèque de Jaude; le mercredi 6 novembre à 12h30 au musée Henri-Lecoq, le jeudi 7 novembre à 12h30 à la salle Gaillard, le vendredi 8 novembre à 13 heures à la galerie Dolet ainsi que le samedi 9 novembre à 14h30 à la médiathèque de Croix-de-Neyrat.