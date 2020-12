Le Père Noël a beaucoup à faire en ce moment même si le confinement nous prive de sa présence dans les magasins ou les marchés de Noël. Qu'importe, Grégory Maynard, le Père Noël clermontois s'adapte et envoie des vidéos ou fait des animations en visio.

Clermont-Ferrand : le Père Noël s'adapte à la crise et enchante les enfants

Les enfants ont sûrement remarqué que le Père-Noël se fait rare en ce moment dans les rues, dans les centres commerciaux à cause de la Covid19.

Grégory Maynard, le Père-Noël Clermontois a du faire preuve d'imagination pour diffuser la magie de noël dans le cœur des enfants. Puisqu'il ne peut pas les voir ni leur faire de câlin, Grégory envoie des vidéos ou fait des animations en Visio.

Le Père-Noël clermontois dans son studio d'enregistrement. © Radio France - Claudie Hamon

Ce jeudi matin, il animait une chasse aux trésors pour les enfants de l'école primaire de Rongères, dans l'Allier, à la demande de l'association des parents d'élèves. "J'ai transformé ma chambre d'ami en studio d'enregistrement", explique Grégory. "Je réalise huit à dix vidéos par semaine, que je diffuse partout, jusqu'au Luxembourg."

Grégory Maynard, le Père-Noël est adorable © Radio France - Claudie Hamon

"Du vrai matériel de youtubeuse me dit ma belle-sœur. J'ai tapissé le mur du fond en vert, cela me permet d'incruster un décor de cheminée qui crépite. Pour l'école de Rongères, j'ai enregistré une vidéo où j'expliquais avoir perdu mes rennes et il fallait absolument les retrouver pour sauver Noël. Puis, j'ai enregistré une vidéo finale où je remerciais tous les enfants de m'avoir aidé."

Malgré le confinement, Grégory Maynard sera à Tours, ce week-end, au centre commercial L'Heure Tranquille, l'un des rares à accueillir en ce moment, le Père Noël en chair et en os. Il y sera également du 19 au 24 décembre.

Si vous souhaitez engager le Père-Noël, Grégory Maynard a une page Facebook, il suffit de le contacter en privé ou par mail gregory.maynard7@gmail.com ou par téléphone 06 05 50 60 56