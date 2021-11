Clermont-Ferrand : le sapin de Noël offert par la ville de Murat-le-Quaire

La tradition perdure, chaque année, la ville de Clermont-Ferrand prospecte pour orner la place de Jaude d'un grand conifère. Cette fois, le sapin de Noël a été offert par la commune de Murat-le-Quaire dans le Puy-de-Dôme. Mesurant 27 mètres, cet arbre devait de toute façon être abattu en raison de sa dangerosité et de la proximité d'un chalet.

Il arrivera dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 novembre sur la place centrale de la capitale auvergnate. Son acheminement va nécessiter la mise en place d’un convoi exceptionnel et engendrera des restrictions de stationnement. L’abattage, le grutage et la mise en place sur le camion seront effectués le jeudi 4 novembre au matin. L’arbre sera ensuite mis en sécurité jusqu’au lendemain soir.

Une arrivée prévue place de Jaude dans la nuit de vendredi à samedi

C’est le vendredi 5 novembre à 21h15 que ce convoi exceptionnel partira de l’aire de Murat-le-Quaire pour rejoindre Clermont-Ferrand. Il sera escorté par six motards (police, gendarmerie et CRS). Le convoi empruntera l’avenue du Puy de Dôme, l’avenue Raymond-Bergougnan, la D69 (en remontant partiellement le sens interdit), le boulevard Berthelot et la rue Blatin. En fonction des conditions météorologiques, l’arrivée sur la place de Jaude aura lieu autour de 1 heure du matin. Le sapin sera dressé le lendemain matin.

Les restrictions de stationnement

Pour permettre le passage du convoi dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, des feux tricolores, des panneaux et des mains courantes seront démontés. De plus, le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie à partir du vendredi 5 novembre à 16 heures.

Sur l’avenue du Puy de Dôme (de la rue d'Orcines à l'avenue du Limousin)

Sur l’avenue Raymond-Bergougnan

Sur le boulevard Berthelot (jusqu'au carrefour giratoire de Chamalières)

Sur toute la rue Blatin, coté impair

Les automobilistes et les riverains en seront informés préalablement.

Attention : tout arrêt ou stationnement abusif et gênant sera passible de mise en fourrière immédiate. Concernant la circulation, elle sera réglementée à partir de 23 heures pour permettre le passage du convoi.

Précision : dès que les festivités seront terminées, le sapin sera recyclé, notamment sous forme de menuiseries, charpentes, emballages ou autres palettes.