Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Pas de record mais de beaux scores. Les trois petits livres rouges étaient vendus aux enchères parmi des centaines d'autres objets racontant l'histoire du manufacturier clermontois. Ils font partie des rares exemplaires de la première édition du célèbre Guide Michelin, celle de 1900, des guides gratuits à l'époque.

Les trois livres étaient en bon état, ils sont donc partis à un bon prix, assez loin tout de même de l'enchère record de 22.000 €uros, pour un guide vendu en 2015. Ce vendredi, ils ont trouvé preneur respectivement à 18.500, 12.500 et 16.000 €uros. Des prix auxquels les acheteurs doivent ajouter les frais d'adjudication.

Un fidèle collectionneur Michelin

Parmi les acheteurs, Claude Taffarello, restaurateur à Saint-Felix-Lauragais en Haute-Garonne. Il ne rate aucune des ventes aux enchères Michelin et voulait un des guides 1900, normal pour un cuisinier, qui plus est étoilé. Mais ce collectionneur est surtout un spécialiste des gonfleurs Michelin, il en restaure régulièrement et a même écrit un livre sur le sujet. A part le guide, il n'a pas trouvé d'objet pour enrichir sa collection, il possédait déjà un exemplaire de ceux qu'il jugeait intéressant.

C'est le seul des trois acheteurs de guide 1900 présent à la salle des ventes de Clermont-Ferrand. Les deux autres ont participé aux enchères à distance. Dans la salle, quelques déçus qui n'ont pas pu enchérir sur les guides. Ils ont pu se rattraper sur d'autres objets Michelin puisqu'au total, 464 lots étaient en vente, souvent à des prix plus raisonnables.