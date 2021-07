INSOLITE - 2.500 objets Michelin mis aux enchères à Clermont-Ferrand

L’hôtel des ventes Vassy & Jalenques accueille les 16 et 17 juillet prochains une vente aux enchères Michelin, dans le cadre de la 22e édition de la Convention Internationale des collectionneurs à Clermont-Ferrand. Cet événement devrait attirer de nombreux amateurs de la célèbre marque auvergnate.

Stylos, cartes postales, pin’s et Guides Michelin … autant d’objets que vous pourrez acheter lors des enchères organisées par l’hôtel des ventes Vassy & Jalenques, au 19 rue des Salins à Clermont-Ferrand, les 16 et 17 juillet. Plus de 2500 bibelots, répartis en 500 lots, cherchent acquéreurs.

Des guides rouges très rares

Parmi eux, des exemplaires de Guides Michelin rarissimes, publiés au début du 20e siècle. “A l’époque, ils n’étaient pas tirés en très grand nombre d’exemplaires”, explique Pierre-Gabriel Gonzalez, organisateur de la vente. “Ils étaient surtout jetables, et gratuits. Quand on possédait l’édition de 1902, on jetait souvent celle qui avait été publiée l’année précédente”.

Le prix d'un exemplaire du célèbre guide rouge varie en fonction des éditions : de 17 000 à 19 000 euros pour celle de 1900. Quant à celle de 1904 aux grandes marges, il faudra compter entre 8 000 et 12 000 euros. Les touristes l’utilisaient pour attribuer une note aux établissements qu’ils avaient fréquentés. “C’est un peu le TripAdvisor de l’époque”, précise Pierre-Gabriel Gonzales.

Une édition perturbée par la pandémie

“Nous sommes dans une année particulière” souligne l'organisateur de la manifestation. “D'habitude, on voit passer à peu près 1000 personnes. Cette année, ce sera certainement différent. _Une partie des ventes se fait sur Internet_”. Malgré les contraintes sanitaires, les amateurs de la marque Michelin devraient être au rendez-vous. “Nous avons des fidèles qui viennent de Belgique, de Hollande, de Suisse et d’Angleterre."

Un buvard de 1930. - © Vassy & Jalenques

Le vendredi 16 juillet, une première exposition aura lieu à l’hôtel Vassy & Jalenques, de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Le public pourra admirer les objets mis aux enchères. La vente aura lieu de 18h à 19h30. Le lendemain (samedi 17), une seconde expo, de 9h à 11h, puis une vente de 11h à 12h, et à 14h.

Le dimanche 18 juillet, de 10h à 13h, une bourse d’échanges des collectionneurs est organisée à l’Aventure Michelin, 32 rue du Clos-Four. Le nombre de places est limité. Cette vente exceptionnelle est à suivre sur le site internet d'Interenchères.