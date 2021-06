Un vase chinois estimé à un million d'euros vendu aux enchères à Clermont-Ferrand

Un vase en porcelaine de Chine qui date de plus de 600 ans est mis aux enchères ce samedi à l'hôtel des ventes de Clermont-Ferrand. Estimé entre un et un million et demi d'euros, la vente de cette pièce très rare pourrait battre des records.

Les commissaires-priseurs associés Vassy-Jalenques basées à Clermont-Ferrand organisent ce samedi 19 juin à 14h30 une vente aux enchères très rare.

Le vase de forme Meiping a été produit en Chine pendant une période très courte, l'époque Yongle datée entre 1403 et 1424. En très bon état pour son âge, il va être mis en vente au prix de départ de 800 000 euros. Maître Vassy, commissaire-priseur espère une vente record : "son prix pourrait doubler voir tripler lors des enchères. Tout est possible, c'est une pièce très rare. "

Une expertise inattendue

Le vase appartenait à une famille auvergnate qui, à l'occasion d'un déménagement, a fait du tri et demandé l'expertise de divers objets. Les commissaires priseurs tombent alors sur le vase et le font expertiser par des spécialistes.

Ils auraient pu très bien passer à côté de sa valeur car, en lui-même, le vase ne retient pas l'attention. Recouvert de décors bleus représentant des fruits et des fleurs, il mesure seulement 36 cm de hauteur. "On n'a pas immédiatement vu ce que c'était", avoue humblement maître Vassy, "ce sont des experts de ce domaine qui ont reconnu la rareté de la pièce". Le Cabinet parisien Portier & Associés a estimé le vase entre un million et un million et demi d’euros.

Les trois coups de marteau sont attendus ce samedi annonçant peut-être un prix de vente record © Maxppp - Philippe Turpin

Cela n'arrive qu'une ou deux fois dans la carrière d'un commissaire-priseur.

Ce niveau de rareté et d'intérêt artistique est exceptionnel selon le spécialiste. Dans l'hôtel des ventes clermontois, la pièce la plus chère est jusqu'à présent un tableau de deux millions d'euros. Un nouveau record est donc envisageable.

Moins d'une dizaine d'acheteurs vont se battre pour devenir les propriétaires du vase. Et ils sont tous asiatiques. Pour pouvoir participer à la vente, chacun a dû déposer une caution de 150.000 euros. Il n'y a donc peu de doute quant à l'avenir du vase. Il devrait retourner en Asie, dans son pays d'origine.

D'autres objets asiatiques seront aussi proposés le même jour. Mobilier, peintures et sculptures : l'Extrême-Orient sera à l'honneur.