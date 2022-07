Clermont-Ferrand : vendu à 47.000 euros, un guide Michelin de 1904 bat le record du monde

C'est le guide Michelin le plus cher du monde. Une édition "grandes marges" du guide rouge de 1904 a été vendue aux enchères, samedi 23 juillet, pour 47.000 euros. La vente était organisée par Ivoire Clermont, au Casino de Royat. Ce guide décroche donc le record du monde, battant un autre guide similaire vendu en 2021 pour 33.000 euros. "Il le mérite de par son état exceptionnel", se félicite Pierre-Gabriel Gonzalez, consultant de cette vente. Le livre a été acheté par un collectionneur privé qui souhaite rester anonyme.

Ce guide "grandes marges" de la marque au Bibendum est beaucoup plus grand que les guides rouges traditionnels. Il mesure 28 cm sur 22 cm. Il était fabriqué de sorte à laisser une large bande blanche tout autour du texte pour que les voyageurs puissent l'annoter. Mais ce guide Michelin n'était pas fait pour ranger dans sa boîte à gants. Les frères Michelin en ont fait éditer 300 exemplaires qu'ils distribuèrent gratuitement dans des hôtels partout en France.

TripAdvisor avant l'heure

Les hôteliers devaient disposer le guide grand format à l'accueil pour que les clients puissent ajouter leurs remarques sur les hôtels ou les commerces visités précédemment. Un espace pour les critiques et les commentaires des usagers 96 ans avant la création de TripAdvisor ! A l'époque, avoir une auto coûtait cher. C'était donc réservé à l'aristocratie et à la grande bourgeoisie. "L'idée des frères Michelin, c'était que le guide soit le plus sûr, le plus fiable, pour faciliter les voyages en automobile et développer le tourisme", souligne Pierre-Gabriel Gonzalez. André et Edouard Michelin étaient au fond très pragmatiques : "plus on roule, plus on utilise de pneus".