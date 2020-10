VIDEO - Clichy-la-Garenne : l'Homme de Néandertal et les mammouths ont vécu aux portes de Paris

A Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), sous plus de quatre mètres de remblais, l'Institut de recherches archéologiques Inrap vient de trouver plusieurs silex taillés et les vestiges d'une défense de mammouth. Ces découvertes prouvent que l'Homme de Néandertal a vécu près de Paris.

L'Homme de Néandertal et les mammouths ont été présents aux portes de Paris, ils vivaient sur les bords de la Seine. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) en a désormais la preuve. Il vient de découvrir un site préhistorique du Paléolithique moyen (-350 000 ans/-45 000 ans) à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

C'est à l'occasion du réaménagement péri-urbain du Grand Paris que ces découvertes ont été faites.

Regardez les images spectaculaires du site où les chercheurs de l'Inrap mènent leurs fouilles

Découverte de silex taillés et de restes de mammouth

A plus de quatre mètres sous terre, dans les anciennes alluvions de la Seine, les chercheurs ont trouvé plusieurs silex taillés. Ces éclats tranchants sont typiques du Paléolithique moyen. Ils ont aussi mis au jour les vestiges d’une défense de mammouth laineux ou d'éléphant antique qui auraient été pris dans d’anciens sols gelés.

En moins de dix ans, l’Inrap a trouvé plusieurs restes de mammouth laineux en Ile-de-France, notamment dans deux sites du Paléolithique moyen : Changis-sur-Marne et Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne).

Fragments de défense de mammouth affectés par le gel, en cours de fouille, Clichy-la-Garenne Denis Gliksman, Inrap - Denis Gliksman, Inrap

Un grand pas dans la connaissance de cette boucle de la Seine

Depuis le XIXe siècle, cette partie de la moyenne vallée de la Seine demeurait peu documentée. Les recherches actuelles sont une occasion unique d’observer, dans une large fenêtre, ses stratigraphies, d’entreprendre des études géomorphologiques et paléo-environnementales pour comprendre la formation du paysage et d’appliquer des méthodes de pointes.

Les carrières et sablières de la boucle de la Seine, entre Clichy et Levallois, sont bien connues des préhistoriens et des géologues du Quaternaire. Entre 1860 et 1870, à l’occasion de l’aménagement du Paris haussmannien, de nombreuses découvertes y sont faites : industries lithiques, faunes mais aussi rares fossiles attestant de la présence de l’Homme dans le Bassin parisien durant la Préhistoire ancienne.