Coronavirus : le Révérend Père des Chartreux livre son conseil pour lutter contre le Covid-19

Le message fait sourire et reconnaissons-le, en ces temps de confinement liée à la pandémie du coronavirus, ça fait du bien. Le Révérend Père de la Grande Chartreuse vient d'envoyer par mail ses "préconisations" pour résister face au virus. "L'Elixir a de tout temps soulagé les maux et, lors des pandémies du passé, permis à l'organisme une meilleure résistance. Il n'a jamais guéri, mais soulagé et appuyé l'immunité. La posologie conseillée est d'une demie cuillère à café une fois par jour, et trois fois dans un état de fébrilité." écrit il.

L'Elixir de Chatreuse - copyright : capture d'écran site Chartreuse.fr

L'ordre des Chartreux dont le monastère fondateur est situé au cœur du massif de la Chartreuse en Isère, a été créé par Saint Bruno en 1084. Les moines qui y résident ont fait vœux de silence. Seuls deux d'entre eux connaissent la recette de l'élixir végétal de Chartreuse transmise de bouche à oreille depuis sa création en 1740. Il titre 69°. Sont ensuite crées au cours du XIXè siècle deux liqueurs plus douces, la "Chartreuse verte" et la "Chartreuse jaune".

"Aujourd’hui comme hier, la formule reste un mystère que les méthodes modernes d’investigation n’ont pu percer." peut-on lire sur le site officiel www.chartreuse.fr. Longtemps installée à Voiron, la fabrication des liqueurs de Chartreuse est désormais assurée à Entre-Deux-Guiers.

Serge Papagalli, l'humoriste dauphinois bien connu des auditeurs de France Bleu Isère l'a toujours dit et en a même fait un sketch : "la Chartreuse, c'est un médicament" Evidemment, c'est de l'humour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.