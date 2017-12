Danielle est devenue une star du web depuis que son petit fils la filme et poste les vidéos sur les réseaux sociaux. Sa spontanéité, sa bonne humeur, sont fort caractère, sa gouaille et son innocence face aux taquineries de son petit fils Arthur font fondre les internautes. Dernière vidéo postée sur sa chaîne StudioDanielle : un film de vacances. Danielle découvre Dubaï, aux Emirats arabes unis.

C'est le séjour des premières pour Danielle. Pour la première fois, elle utilise un passeport. Pour la première fois il est tamponné par les douanes. Pour la première fois elle s'envole pour l'Asie et pour la première fois elle découvre Dubaï, ville du gigantisme fondée sur les pétrodollars émiratis. Grand hôtel, parc d'attraction, visite du Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, Danielle et Arthur en prennent plein les yeux, et nous le font partager.

