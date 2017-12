Le Boxing day, c'est le jour des boîtes. Aujourd'hui on le connait surtout pour les matchs de football qui s’enchaînent en Premier League, déplaçant des foules de supporters. On en compte 19 entre le 26 et le 31 décembre. Mais c'est d'abord une vieille tradition outre-manche, au lendemain de Noël. Au départ, les boîtes en questions sont celles de la charité. Depuis le moyen-âge, chaque bateau quittant l'Angleterre naviguait avec une boite scellée remplie de quelques pièces. Si le bateau revenait à bon port, alors la boite était donnée à l'église pour les plus pauvres le 26 décembre. Ce jour-là, par ailleurs, les familles les plus riches offraient une boîte à leurs domestiques comprenant des restes du réveillon et quelques cadeaux. Faire la charité reste une tradition aujourd'hui en ce 26 décembre.

Cohue dans les magasins, petits fours et boissons chaudes pour ceux qui font la queue

Aujourd'hui, les boites les plus en vue en ce Boxing Day sont celles des grands magasins dans lesquels les Britanniques et les touristes se massent pour dégoter une paire de bottes ou un nouveau pull. Le 26 décembre c'est le début des soldes. Avec de très gros rabais, à l'image du Black Friday américain, des foules sont attirées dans les centres commerciaux dont la folie s'empare à l'ouverture des portes.

Les plus grands magasins, comme Harrods au cœur de Londres, font de ce jour un événement. Aux plus déterminés qui attendent à ses portes dans la nuit depuis la veille, des petits fours et des boissons chaudes sont offertes.

Quand s'approche le moment de l'ouverture, un spectacle est donné. Spectacle de claquettes l'année dernière, avant le fameux compte à rebours et l'envahissement des rayons.

Bain glacé pour Gallois givrés

Le 26 décembre est l'objet d'une autre tradition, tout aussi folle, dans une petite cité balnéaire du Pays de Galles, à Tenby. Depuis près de 50 ans, à 11 heures précises, des centaines de ses habitants, 635 cette année, déguisés n'importe comment - en Donald Trump notamment, dévalent la plage et se ruent dans l'eau glacée. Une course de charité dont les fond sont reversés à des associations.