Les poubelles des Français gonflent juste après Noël. Restes du réveillon, cadeaux, décorations de Noël, ces déchets sont le plus souvent volumineux et peuvent pour la plupart être recyclés.

Le lendemain de Noël est l'un des jours les plus chargés de l'année pour la collecte des déchets. Si la prévention est un bon moyen de réduire ces volumes, en limitant la quantité des emballages, en utilisant le plus possible des choses réutilisables ou en offrant des cadeaux dématérialisés, le recyclage est une autre option, utile et écologique.

1. Les papiers cadeaux

La plupart des papiers cadeaux ne sont pas éligibles au tri sélectif. Si les papiers krafts et les cartons peuvent filer dans la poubelle jaune, tous les papiers brillants, les rubans de bolduc, le polystyrène, les films plastiques et les plastiques rigides sont à jeter avec les ordures ménagères. Mieux vaut donc recycler les jolis papiers cadeaux.

Des idées de recyclage de papier cadeau © Radio France - captures etsy/pinterest

Vous pouvez en faire du papier peint pour un meuble, des confettis, des guirlandes, des origamis... plusieurs idées sont compilées ici.

2. Les coquilles d’huîtres pour vos poules et votre compost

Encombrantes déjà sur la table du réveillon, les coquilles d’huîtres et autres fruits de mer le restent dans la poubelle. Les mettre au rebut est en plus un gâchis ! Réduites en poudre elles sont idéales pour compléter l'alimentation des poules. Certaines entreprises en font même un vrai commerce comme le relevait l'an dernier France Bleu La Rochelle. L'iode qu'elles contiennent enrichit également votre compost quand vous les réduisez en poudre. Par ailleurs, de nombreuses déchetteries collectent à présent les coquilles d’huîtres qui servent aussi à la fabrication de certains cosmétiques, de la signalisation routière ou de filtres pour piscine.

3. La troisième vie des sapins de Noël

Si les huîtres nourrissent les poules, les sapins rassasient les chèvres. Elles sont folles de leurs branches qui une fois digérées les vermifuges également. Tout éleveur de chèvres proche de votre domicile ne saura que trop vous remercier si vous lui apportez votre sapin, après, bien sûr, un coup de fil au préalable pour avoir son accord.

Dans les villes par ailleurs, déposez votre sapin dans les nombreux points de collecte. Ils seront le plus souvent broyés et recyclés en compost.

4. Récupérer les sachets de silice qui absorbent l'humidité

Vous les trouvez dans les boites de chaussures, de vêtements, dans les sacs et certains cadeaux high-tech... surtout ne jetez pas les sachets de silice présents dans vos cadeaux !

Des sachets de silice contre l'humidité © Radio France - capture d'écran d'une vidéo du site maxisciences.com

Vous leur trouverez de nombreux usages tant ils absorbent l'humidité. Le site maxiscience les compile pour vous. Anti-rouille, anti-buée, anti-odeur, réparateur de smartphone si celui-ci tombe dans l'eau, vraiment il serait trop bête de s'en passer !