Bella Ciao est un chant italien très connu, du moins à l'origine. Il a de multiples origines, semble-t-il dans l'histoire italienne, Bella Ciao c'est un chant de révolte qui a été utilisé par les partisans italiens, ces résistants de la deuxième guerre mondiale C'est un chant antifasciste qui a été repris partout dans le monde. Mais iL fait parti d'un patrimoine qui semble aujourd'hui un peu oublié. Or sur Netflix, une série, La Casa de Papel, utilise Bella Ciao à sa façon. La Casa de Papel c'est l'histoire d'un immense braquage.

Mais quelle est donc cette chanson? se demandent les accros à la série, et ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, sans rien savoir de son histoire. Et dans la foulée, déferlement de reprise et de remixes sur You tube. Ce succès énerve un peu les italiens et quelques autres mais cet hymne est redevenu un vrai tube.