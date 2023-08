Haute-Savoie : un taureau en liberté sur l’autoroute à Cluses, les pompiers doivent intervenir

C’est le genre d’obstacle que les automobilistes ne souhaitent jamais rencontrer. Tôt ce vendredi matin, un taureau en liberté a été signalé près de Cluses. Pas dans un champ, mais sur l’une des aires de repos de l’A40. L’animal, plus de 400 kg, a finalement été endormi. L’opération, capture à l’aide d’un fusil hypodermique et évacuation, a pris plusieurs heures et la circulation a été partiellement interrompue.

Escapade non prévue

Quant à l’origine de la présence de ce taureau sur l’A40, finalement rien de très extraordinaire. Avant son escapade matinale, la bête se trouvait dans la bétaillère d'un camion en route vers l'Italie. Elle a profité de la pause sieste du chauffeur pour prendre la poudre d'escampette et se dégourdir les pattes.