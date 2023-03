Coachés dans une boulangerie des Herbiers, des Français sacrés au Mondial du Pain au Japon

La France est une fois de plus mise à l'honneur dans le domaine de la boulangerie. Le Mondial du Pain s'est achevé ce vendredi 3 mars à Tokyo, au Japon. Six pays ont participé au concours, et pour cette 4ème édition, le pays de la baguette est arrivé en tête. Entrainés dans une boulangerie vendéenne, aux Herbiers, par Thomas Subrin (meilleur ouvrier de France), Alexandre Laumain et son commis Yann Raimondo sont montés sur la plus haute marche du podium. Ils s'entrainaient depuis plus de quatre mois et avaient mis leurs carrières de boulangers entre parenthèse.

ⓘ Publicité

Baguettes, sandwichs et viennoiseries

Une compétition où les candidats devaient réaliser des baguettes de pain, sandwichs et viennoiseries ainsi qu'une pièce artistique. Le Japon est arrivé en deuxième position, l'Espagne en troisième.

A cause de l'épidémie de Covid-19, l'édition 2020 (la 3ème) a dû être reportée ce début mars 2023. Le Japon est arrivé en tête de cette édition reportée, et les Français Yohan Ferrant et Matt Valette sont arrivés deuxièmes.