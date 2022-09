Coco, le chien qui parle

Qui n'a pas rêvé de pouvoir communiquer avec son chien ? Il ne leur manquait plus que la parole et c'est chose faite. On ne va pas se mentir, c'est un long apprentissage. Meiyun Xu, une jeune doctorante en science du langage à Dijon, nous montre que c'est possible avec son chien Coco.

Tout le monde sait que le chien est le meilleur ami de l'homme, qu'il est fidèle et aimant, mais il lui manque ce petit truc : la parole. D'accord, le chien aboie et arrive malgré tout à se faire comprendre. Mais grâce aux travaux de recherche de Meiyun Xu sur la linguistique et sur les capacités langagières des chiens, cette jeune doctorante de l'Université de Dijon a peut-être trouvé la solution. On ne va pas se mentir, il s'agit d'un long apprentissage et il faut s'armer de patience.

à lire aussi Coco, le chien dijonnais qui apprend à parler

Coco, plus qu'un sujet d'étude, un compagnon de vie

Meiyun adopte Coco alors qu'il n'a que deux mois et demi. Le chiot est croisé Border Collie, une race de chien connue pour son intelligence. Mais la jeune doctorante dijonnaise rappelle qu'"il existe aussi l'intelligence générale chez les chiens comme chez les hommes [et qu'] il y a des individus qui sont plus intelligents que les autres". En résumé, la race du chien ne fait pas tout.

Meiyun Xu et son chien Coco - Meiyun Xu

Le début de l'apprentissage de Coco a commencé très tôt. Dès son arrivée chez Meiyun et son compagnon, et pendant un mois, le jeune chiot s'est familiarisé à la voix et à la façon de communiquer de sa maîtresse. Ce n'est qu'après cette première période d'éducation que Meiyun a rajouté les boutons sonores.

Des mots et des boutons

Meiyun utilise avec Coco des boutons sonores pour pouvoir communiquer. Placés sur un tapis adapté, ces boutons permettent à Coco et sa maîtresse d'échanger avec des phrases simples. Chaque bouton représente un mot avec un son et un dessin associés. Il y a notamment les boutons "Coco", "Maman", "Sortir", "Jouer", "Manger, "Croquettes", "Pipi"... et "Je t'aime". Des notions et des besoins simples que Coco peut comprendre et exprimer.

Au fur et à mesure de son apprentissage, le nombre de boutons s'accroît. Tout est une question de répétitions pour que Coco assimile le mot ainsi que le bouton associé. Meiyun rappelle qu'"il n'est pas obligé d'aller cliquer des boutons pour communiquer avec moi, il a toute sa liberté d'aller sur le tapis pour lancer la communication".

Quand on demande à Meiyun si ces techniques peuvent être appliquées pour communiquer avec d'autres animaux de compagnie, elle se veut confiante : "Il y a d'autres expériences avec les chats par exemple. Donc, pour moi, avec les animaux de compagnie, ce sera possible parce qu'ils interagissent et communiquent très régulièrement avec les humains."

De l'amour avant tout

Bien évidemment, tout ceci ne serait pas possible sans une réelle relation empreinte d'amour et d'affection, ou du moins l'apprentissage se ferait avec beaucoup plus de mal.

L'affection et l'amour sont la plus grande motivation pour nous, même pour les animaux, d'interagir ensemble.

Il est possible de suivre les progrès de Coco dans l'apprentissage de la communication avec sa maîtresse Meiyun. La jeune doctorante partage régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux avec son compte Tiktok hello_cocoisspeaking, mais également sur Instagram et Facebook.