Coco le perroquet a disparu, ses propriétaires belges offre 1.500 euros pour le retrouver

"Coco elle est douée", sourit tendrement Radouan, le "papa" de cette jeune perroquet de deux ans et demi. Le bel oiseau gris à la queue rouge sait dire "Coco va à la douche", "Coco dit bonjour", "elle aboie et elle miaule contre les chiens et les chats du voisinage" poursuit ce Belge qui habite Flénu, près de Mons. Oui mais voilà, l'oiselle est introuvable depuis le 22 mai, et en désespoir de cause, Radouan et sa compagne Magdalena offrent 1.500 euros à qui retrouvera Coco.

Coco a disparu pendant sa "promenade" : elle n'a pas les ailes coupées et son propriétaire lui fait souvent faire du vol libre, mais elle retrouve toujours le chemin de sa maison. Or, ce soir du 22 mai, une bourasque de vent l'a emportée, puis la pluie a commencé à tomber. "Là, ça a peur, ça se cache, et depuis je ne l'ai plus revue. Alors que j'ai cherché, dans un rayon de 500 mètres, puis 1 kilomètre, bien comme il faut, mais rien."

Des recherches pour l'instant en vain

Le couple de Belges a posté des centaines d'affiche, lancé des appels sur tous les réseaux sociaux, mais pour l'instant ils n'ont rien trouvé. Ils espèrent que Coco a été recueillie chez quelqu'un, et que cette personne se manifestera bientôt.

Radouan tient beaucoup à son oiseau qui parle et qui aboie. Copier

Si vous avez vu ou retrouvé Coco, vous pouvez appeler Radouan au 0032 484 84 48 37.