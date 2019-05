Cognac : la mairie cherche son paon blanc

La mairie de Cognac lance un appel pour retrouver son paon blanc. Il s'est enfui entre mardi soir et mercredi matin du parc animalier. Une voisine du parc l'a aperçu en fin de journée. Mais pour l'instant, impossible de l'attraper!

Cognac, France

La municipalité de Cognac a eu une petite frayeur. Son paon blanc s'est enfui du parc animalier de la mairie. Il se serait échappé entre ce mardi soir et mercredi matin, sans doute pour fuir un chien qui était à sa poursuite. La municipalité a lancé un appel à témoins. Et une voisine l'a reperé.... juste à côté du parc. Mais le grand oiseau blanc est au sommet d'un très grand arbre. Et pour l'instant, il n'a pas du tout envie de descendre. Les agents des espaces verts sont sur le coup.