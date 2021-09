Coincée au paradis! une azuréenne mise en quarantaine sur une île paradisiaque aux Maldives.

Fleur, une azuréenne férue de voyages et de plongée est coincée sur une Ile paradisiaque des Maldives. Testée positive au Covid, elle et ses compagnons d'infortunes doivent observer une quarantaine stricte de 14 jours. Un enfer déguisé en paradis, au milieu des cocotiers et du sable blanc

Elle était partie en vacances pour se ressourcer quelques jours loin de l'Europe, à bord d'une croisière pour faire de la plongée en compagnie des raies Manta et des requins-baleines, dans des fonds marins époustouflants situés aux Maldives. Fleur, une jeune azuréenne n'était pourtant pressée de revenir. Mais juste avant de quitter cette croisière de plusieurs jours en bateau, elle a été testée positive au Covid. Selon les règles sanitaires en vigueur dans l'archipel toute personne positive doit observer une quarantaine stricte et ne peut pas repartir.

Une quarantaine paradisiaque

Dans le cas de Fleur la quarantaine se déroule sur une île-hôtel réquisitionnée pour l'occasion, Fun Island, à l'attention exclusive des touristes détectés cas-contact. Pour autant notre azuréenne est loin de se laisser abattre. Elle profite des plages paradisiaques et de magnifiques couchers de soleil. Depuis quelques jours la vie quotidienne s'égrène dans des petites maisons directement posées sur la plage, avec baies vitrées, transats et 3 repas livrés par jour, au milieu des cocotiers et du sable blanc. Tout naturellement les vacances se prolongent un peu, et dans cet enfer bien relatif il lui est encore possible de nager ou de faire de la plongée avec son masque et son tuba. Par contre elle ne peut repartir ou entrer en contact avec d'autres touristes. Du reste si le contexte est plutôt paradisiaque, Fleur se sent un peu prise au piège.

Débloquer la situation

Malgré tous les attraits de cette prison dorée, Fleur remue ciel et terre pour débloquer la situation. Elle a contacté l'ambassade de France au Sri Lanka qui s'occupe aussi des Maldives,. Ils lui ont confié qu'ils ne pouvaient rien faire face à la loi maldivienne. Parmi ses compagnons d'infortune, une famille danoise avec des enfants a également échoué à faire intervenir son ambassade.

Notre azuréenne a tout de même le sentiment que le but des autorités sanitaires locales est quand même de remplir l'hôtel avec des touristes obligés de régler d'avance, et dans l'impossibilité de s'enfuir. Avec un seul test PCR positif, de très faibles symptômes et la possibilité de faux positifs, elle souhaite faire un nouveau test, ce qu'on lui refuse. Fleur ne peut donc pas repartir, sauf si un nouveau test indique le contraire. Bonne nouvelle cependant son assurance prend en charge son hébergement.

Notre azuréenne qui raconte ses aventures sur son compte Instagram, et il lui reste une dizaine de jours à tenir dans un situation plutôt enviable. Encouragée par des messages de sa communauté, elle prend les choses plutôt du bon côté, avec l'envie de profiter encore un peu, de lire et d'écrire afin de mettre à profit cette quarantaine paradisiaque.