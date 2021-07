Colette, le paon devenu la mascotte de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois

Un patient inattendu à l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Vendredi dernier, une femelle paon a été repérée sur la pelouse en face de l'établissement de santé.

Impossible de savoir comment l'animal a atterri ici, d'où il vient, ni qui est son propriétaire. Mais les équipes de l'hôpital ont bien pris soin du paon. "Elle est bien tombée ici, on l'a nourri, on l'a choyée et donné un petit nom : Colette !", explique dans une vidéo publiée par la Fondation 30 millions d'Amis, Angèle, employée au service des admissions.

Mais comme ses collègues, elle craignait que le volatile se fasse écraser par une voiture. Finalement, l'hôpital a contacté la Fondation 30 millions d'amis qui est venu récupérer Colette cette semaine. Elle a été transférée vers un refuge à Saint-Hilliers (Seine-et-Marne). Un départ qui soulage mais qui attriste aussi un peu les équipes. "Pour les patients c'était cool, ça donnait une bouffée d'oxygène", "c'est la mascotte de l'hôpital", affirme Angèle.

La paon est considéré comme un animal domestique. Depuis 2010, la réglementation exige qu'il soit déclaré et identifié.