Colmar : amputés, ils ont franchi le sommet du Mont-Blanc le 14 juillet

Ils en ont rêvé et ils l'ont fait : deux personnes amputées ont réussi à franchir le sommet du Mont-Blanc. Cela s'est passé le 14 juillet, après trois jours d'ascension, ils sont montés à 4.810 mètres d'altitude

Il s'agit de Samuel Ferber, originaire de la région de Colmar et Luc Méheux, du Territoire de Belfort. Tous les deux sont amputés du tibia. Il se sont préparés pendant plus de huit mois, pour arriver à réaliser leur rêve.

Un rêve réalisé par Samuel et Luc

Ils devaient-être accompagnés d'un troisième amputé, Benjamin Tomé, mais il a finalement renoncé, après une blessure lors du dernier entrainement. Le duo était équipé de prothèses faîtes sur mesure, confectionnées par des orthopédistes de la région de Colmar, réalisée par l'équipe Welter.

Le duo s'est entraîné dans les Vosges et en Suisse, en course à pied et escalade. Des entraînements réguliers et rigoureux, quasiment tous les jours, malgré le confinement. C'est l'un des orthopédistes, Anthony Schubnel, installé à Horbourg-Wihr et passionné de montagne, qui leur a lancé ce défi qui été accompli le jour de la fête nationale.

"J'ai lâché une petite larme tellement c'était génial ! Avec la prothèse, j'ai pas eu de problèmes particuliers. En haut, c'est l'extase ! " a commenté lors de son retour en Alsace, Samuel Ferber.

Pour Luc Méheux, de retour dans le Territoire de Belfort : " C'était génial et incroyable ! Des étoiles, des souvenirs et des sourires encore en tête ! J'ai envie de montrer aux gens qui pourraient subir des amputations que c'est pas la fin, c'est un nouveau début. Faut apprendre à se connaitre à nouveau et repartir de l'avant !".