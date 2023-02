Colmar cherche désespérément son conducteur de motocrotte

L'histoire peut faire sourire, mais elle est tout de même très sérieuse : Colmar recherche désespérément un pilote de sa motocrotte, l'engin est spécialisé pour aspirer les déjections canines. Depuis deux mois et demi, la commune cherche un ou une candidate, vous pouvez déposer votre candidature spontanée, sur le site de la ville de Colm ar.

Mesurer 1 m 70 au moins, permis B et moto 125 cm3

Le titulaire du poste n'est plus disponible, la motocrotte reste donc au garage, en attendant de recruter un agent supplémentaire. Sauf que les candidats ou candidates ne se bousculent pas au portillon. Il faut dire que les critères sont stricts : mesurer 1 mètre 70, avoir le permis B depuis deux ans et le moto 125 cm3.

Un métier qui reste assez sport ! - Ville de Colmar

"Il faut que la personne soit tout de même assez grande. Il faut qu'elle puisse poser les pieds par terre. A l'arrêt il faut maintenir la moto pour aspirer les crottes. Une personne trop grande aurait le nez dans le guidon," précise Christian Meistermann, l'adjoint au maire en charge de la voie. "Entre nous, c'est vrai que le métier n'est pas très engageant. Quand on dit on est pilote de motocrotte, ça fait rire tout le monde. Mais comme on dit, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens," poursuit l'élu.

C'est aussi un métier assez sport : "L'engin est lourd, il y a tout un équipement accroché. Il faut savoir slalomer et aller dans des endroits un peu rétrécis et pas parfois faciles d'accès," ajoute Christian Meistermann.

Motocrotte au garage, en attendant un candidat

Faute de candidat, la motocrotte de la ville de Colmar reste au garage et ce sont les espaces verts qui s'occupent de ramasser les déjections canines, en cas de signalement au 0800.800.731.

La mairie rappelle que cette attitude de laisser des déjections canines sur le trottoir peut-être sanctionnée d'une amende de 135 euros. Pourtant, une centaine de points de distributions de sac à caca sont disséminés dans des points stratégiques de la ville.