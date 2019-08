Colmar : cinquante jours de congés offerts par ses collègues pour accompagner sa fille atteinte d'un cancer

Les salariés de SCAP Alsace, centrale d'achat du groupe Leclerc à Colmar, se sont mobilisés pour donner des jours de congés à une collègue dont la fille de 17 ans doit être traitée pour un lymphome de HODGKIN, un cancer du système immunitaire.

La mère de famille, Magalie Wacquant, a pu bénéficier de 50 jours de congés supplémentaires, cédés par ses collègues, pour accompagner sa fille dans son traitement.

Heureusement que j'ai eu ces jours, on pense à autre chose, à la maladie, au bien être de sa fille et pas à comment on va faire..."