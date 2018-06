Cette fois c'est fait, Guy Rossi, la légende de l'ultra-triathlon raccroche. A 70 ans, après avoir fait deux fois le tour de la terre, il tourne la page. Il fait son jubilé ce week-end à Colmar et invite tous ceux qui le souhaitent, de courir, pédaler et nager à ses côtés.

Colmar, France

Les derniers tours de piste pour Guy Rossi à Colmar ce samedi et ce dimanche. Une fête organisée par la mairie de Colmar.

Celui que l'on surnomme "La Légende" raccroche définitivement l'ultra triathlon après un dernier jubilé à Colmar, qui dure tout ce week-end. Chacun peut y participer en faisant les 3X8 à ses côtés : 8 heures de natation au stade nautique entre 16 heures et minuit. 8 heures de vélo au vélodrome du Ladhof entre minuit et 8 heures.

Puis, pour terminer : 8 heures de course à pied sur la place Rapp, entre 8 heures et 16 heures.

Tout le monde peut venir pour encourager Guy Rossi pour son jubilé

Tout le monde est invité à nager, courir et pédaler avec "La Légende". On peut faire 100 mètres, comme un kilomètre ou plusieurs, si ça vous tente. L'idée, c'est de partager un bon moment ensemble, dans l'esprit de l'ultra-triathlon.

Guy Rossi c'est un parcours exceptionnel : à 70 ans deux fois le tour de la terre en ultra triathlon, c'est aussi plus de trente années à pratiquer cette discipline qui mêle : natation, vélo et course à pied.

Lors de son jubilé, Guy Rossi attend beaucoup de sportifs qui ont croisé son chemins, beaucoup d'ultra-triathlètes aussi. Un de ses amis Suisse fera 250 kilomètres à vélo pour le rejoindre à Colmar . Au Mexique, des amis qui ne peuvent pas venir, font aussi une compétition d'ultra-triathlon pour lui rendre hommage, en même temps que son jubilé.

Après c'est promis, Guy Rossi raccroche ! © Radio France - Guillaume Chhum

C'est une rencontre humaine ce week-end, tout le monde peut venir courir à mes côtés ! Du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, j'invite le maximum de personnes à venir," Guy Rossi

Guy Rossi a à son actif : 70 double IronMan , 11 déca IronMan, 27 triples IronMan, un quadruple IronMan et 5 quintuples IronMan. Il a été champion du monde du Déca IronMan en 1998 au Mexique, champion du monde vétéran du Déca IronMan.