Colmar : une chanson anti coronavirus fait le buzz

Une chanson anti coronavirus fait le buzz sur la toile. On la doit à la colmarienne et cheffe de chœur Catherine Fender. Un canon qui a été vu à ce jour, plus de 40.000 fois sur sa chaîne YouTube.

Dans les paroles, répétées en chœur, on peut y entendre : "Reste chez toi, n'oublie pas des gestes barrière ". Un canon qui rend hommage également au personnel soignant.

Un hymne anti coronavirus

Cet hymne anti coronavirus a été composé par cette habitante de Colmar, juste avant le confinement pour rappeler les bonnes pratiques. Plusieurs autres versions ont déjà été faîtes, en jazz ou encore à l'accordéon.

Catherine Fender espère que sa chanson devienne un hymne contre le COVID-19, pour apporter un peu de gaieté dans cette période de confinement.

Les paroles sont simples. Il faut que ce soit facile à retenir et facile à transmettre. Tous les soirs je me mets au piano et les gens commencent à chanter, en même temps qu'ils applaudissent les soignants," Catherine Fender, cheffe de chœur à Colmar