Colock, le café de Montpellier ou le client paye à l'heure et pas au verre

Montpellier, France

Après des études dans l'hôtellerie, deux copains : Florian Berger et Jean-Baptiste Charmetant ont eu une idée insolite. Ils viennent d'ouvrir rue de l'université à Montpellier un bar à l'heure. Ici, quand le client arrive on déclenche un chronomètre et quand il repart on fait les comptes. Deux formules sont proposées :

-le forfait soft : 1 heure, boissons non alcoolisées à volonté + buffet grignotage illimité pour 4,50 euros

-le forfait bière et vin : 1 heure, 6 verres + buffet grignotage pour 7 euros

Certains clients boivent ou mangent beaucoup mais d'autres presque pas donc l'un dans l'autre on s'y retrouve, Jean-Baptiste l'un des gérants

Comme à la maison

Le café est découpé en deux espaces. Un espace ludique au rez-de-chaussé ou les clients peuvent se détendre en jouant aux fléchettes et aux jeux vidéo. A l'étage, c'est un espace plus calme de coworking qui est proposé avec wifi et imprimante à disposition.

On se sent comme chez soi, c'est très convivial

Les clients ont majoritairement entre 18 et 35 ans, ils adhèrent au concept Copier

Pour mener à bien leur projet les deux gérants ont lancé une campagne participative sur la plateforme Kiss Kiss bank bank. Ils ont ainsi récolté 4000 euros. Quelques semaines après le lancement, le bilan est déjà positif, les deux jeunes entrepreneurs réfléchissent à une formule déjeuner.

Sébastien Garnier a poussé la porte de ce bar très insolite Copier

Colock situé 25 rue de l'université est ouvert du lundi au mercredi de 8h à 20h et le jeudi et le vendredi de 8h à 22h30. C'est fermé le week-end.

Le coin jeux vidéo au rez-de-chaussée © Radio France - Sébastien Garnier