Colombie : les hippopotames de Pablo Escobar obtiennent la protection de la justice américaine

Les hippopotames importés par le narcotrafiquant Pablo Escobar ont proliféré depuis sa mort en 1993 et forment aujourd'hui la plus grande colonie de ces mammifères hors d'Afrique

Ils sont devenus une institution en Colombie. Les hippopotames de Pablo Escobar, ou plutôt les nombreux descendants des bêtes importées par le narcotrafiquant de son vivant, sont visés par une campagne de stérilisation pour éviter qu'ils prolifèrent. Une association américaine de défense de la cause animale a obtenu mi-octobre que des experts aillent contrôler les méthodes utilisées pour les stériliser.

La plus grande colonie d'hippopotames hors d'Afrique

Pablo Escobar aimait beaucoup les animaux. Au point qu'il a créé son propre zoo dans son immense exploitation agricole de Nápoles, au nord-ouest du pays. Des flamants roses, des girafes, des zèbres, des kangourous, etc. Le chef du cartel de Medellin a aussi importé des hippopotames d'Afrique. La plupart de ses bêtes sont vendues à sa mort en 1993, mais pas les mammifères qui se sont reproduits depuis. Ce qui ne plaît pas aux pêcheurs de la région qui voient la faune aquatique totalement perturbée par cette prolifération. Les hippopotames sont régulièrement attaqués et le gouvernement colombien a décidé de lancer une campagne de stérilisation pour apaiser les tensions.

Une campagne qui choque les défenseurs de la cause animale. Une association américaine s'est emparée de l'affaire. Elle a porté l'affaire devant un tribunal de l'Ohio, aux Etats-Unis, et elle a eu gain de cause la semaine dernière. L'association va pouvoir envoyer des experts pour contrôler la stérilisation des hippopotames.