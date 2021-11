Comment régler le problème des dalles glissantes place de la Comédie à Montpellier ?

Les dalles de la place de la Comédie à Montpellier ne seront finalement pas remplacées. Pourtant, en juin dernier, la ville avait lancé une concertation pour choisir un nouveau revêtement avec quatre échantillons exposés, au tout début de l'esplanade Charles de Gaulle. Chacun était appelé à voter pour son préféré sur internet. Le but était de rendre cette place emblématique beaucoup moins glissante, notamment par temps de pluie. "Moi je me balade beaucoup à vélo et je sais que la Comédie, c'est un peu un point noir quand il pleut" confirme une cycliste de passage.

Au bout du compte donc, pas de changement mais une autre option pour rendre les dalles beige antidérapantes : le flammage. Avec ce procédé, on provoque un choc thermique à la surface de la dalle, la couche supérieure éclate alors et devient rugueuse. "Il y a une autre rue juste à côté où ils ont fait ça et c'est vrai qu'on ne glisse plus" observe un piéton, très au fait de la question. Il s'agit effectivement du Passage Lonjon.

"Il faut dire ce qui est, c'est quand même un casse-gueule quand il pleut ou qu'il fait très frais. C'est très problématique"- Jean-Pierre Touchat

Le flammage est un procédé qui n'aurait que des avantages selon Jean Pierre Touchat, le président du Syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier : "Il y a l'aspect économique car vraisemblablement le chantier coutera moins cher. Et ce sera beaucoup plus pratique parce qu'on n'aura pas Beyrouth pendant X temps sur la Comédie". La rapidité des travaux est un sacré avantage, "parce que quand même c'est le cœur de Montpellier, c'est l'épicentre commercial de la ville. Il y a tous les bars, toutes les boutiques autour qui dépendent de cette activité et de ces travaux".

Des travaux dont on ne connait pas encore la date, ce qui gêne le gérant du café des 3 Grâces, Laurent Lechuga. "Il faut se préparer, préparer nos équipes, parce que ça change la donne s'il y a des travaux ou pas. En terme de management, c'est pas la même chose".

À gauche, une dalle qui a été flammée (Passage Lonjon). À droite une dalle qui n'a pas été traitée (Comédie) © Radio France - Salah Hamdaoui