Un météore survole le ciel mayennais

Une grosse boule de feu suivie d'une trainée aux lueurs vertes : plusieurs mayennais ont été surpris par au moins deux météores dans le ciel, vers 21h45 puis vers 23 heures.

Le spectacle était visible dans tout l'Ouest de la France, de la pointe bretonne jusqu'à Nantes. Un habitant de Vendée a pu filmer son bref passage au-dessus de nos têtes.

Débris de la comète de Hank

En Mayenne, plusieurs personnes ont brièvement pu admirer le spectacle, notamment vers 21h45, depuis leurs voitures. "On était entre Montigné et L'Huisserie, on a vu une boule de feu beaucoup plus grosse qu'une simple étoile filante", explique Quentin. "Comme une fusée d’artifice verte avec une _légère explosion rouge-orange à la fin_, juste le temps de se demander ce qu'était ce truc ! ajoute Marilyne. Ma fille de 13 ans n'en revient toujours pas". Un autre habitant a quant à lui aperçu un météore vers 23 heures, alors qu'il faisait des photos astronomiques.

"Ça doit être _des morceaux des Taurides, des résidus de la comète de Hank_, explique Jérôme Galard, animateur au planétarium de Laval. Il y en a eu plusieurs ces derniers jours. Ce sont des morceaux plus gros que les Perséides qu'on voit au mois d'août". Les roches qui se sont agglomérées sur la comète peuvent expliquer les couleurs "inhabituelles" observées dans le ciel ce dimanche soir.