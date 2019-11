Comme à Lautrec les petites communes passent en mode Noel grâce aux employés communaux

Lautrec, France

Pour les employés communaux des petites communes, c’est plutôt une saison agréable. En cette fin novembre, ils mettent en lumière leurs villages. C’est le cas de Lautrec, 1800 habitants, dans le Tarn. Parmi les trois employés communaux titulaires, c’est Joël Azéma qui est chargé d’installer toutes les décorations. Il travaille à la mairie depuis 1985. Pendant le reste de l’année, des guirlandes sont créées dans les ateliers du village.

Le traineau et la biche ont été créés dans l'atelier municipal. © Radio France - SM

Une trentaine de décors et guirlandes

A 5 mètres de hauteur, dans une nacelle, Joël a droit quelques coups de klaxon. La pose des guirlandes et décor et c’est une des tâches que préfère l'employé communal . Il met deux jours à tout poser. _"Il y en a une trentaines environ. C'est assez rapide. Et une fois que tout est branché, ça brille de mille feux." _Et il y a le clou du spectacle à Lautrec : le moulin. Les ailes sont en blanc, le coeur en rouge pour le symbole du village.

"Les illuminations, on ne va jamais les enlever"

En cette période d’économie et d’économies d’énergies, pas question pourtant de toucher aux illuminations de Noel dit le maire Thierry Bardou. "C'est paradoxal, mais depuis deux mois on a mis en place l'extinction des lumières de 1h à 6h du matin. Mais les illuminations de Noël , on ne va jamais les enlever. C'est important de mettre un peu de lumière dans le cœur de chacun."

© Radio France - SM

Le maire estime que le coût est assez minime pour la commune. Les guirlandes sont les mêmes depuis des années. Et tout est éclairé avec des leds.